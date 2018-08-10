Из Украины за два года выслали 23 дипломатов

Из Украины с начала 2017 года по май 2018 года Служба безопасности с помощью Министерства иностранных дел досрочно отозвала 23 иностранных дипломата. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос информационного агентства Украинские новости.
Отмечается, что в рамках выполнения задач по противодействию разведывательной, разведывательно-подрывной и другой противоправной деятельности специальных служб иностранных государств, прежде всего Российской Федерации, открыто 396 уголовных производств, в т. ч. 73 - в отношении граждан Украины по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса, 8 - в отношении иностранных граждан по с. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса.
Вынесен приговор суда 20 лицам за государственную измену. За указанный период запрещен въезд на территорию Украины 575 иностранным гражданам. Принудительно выдворены из Украины 382 иностранных гражданина.
Кроме того, предупреждена противоправная деятельность граждан Украины с признаками государственной измены путем объявления 320 официальных предостережений от имени органов СБУ.
Ранее стало известно, что Печерский суд Киева арестовал с правом залога более чем 500 000 гривен бизнесмена Тимофея Нагорного, бывшего мужа олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Лилии Подкопаевой. Ему инкриминируют государственную измену.
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Источник: korrespondent.net
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