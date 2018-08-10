В Винницкой области от удара током погиб военный

В Винницкой области от поражения током погиб 26-летний военный-контрактник. Трагедия произошла днем в понедельник, 8 октября, сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона.

Согласно сообщению, воинский эшелон одной из воинских частей отдельной горно-штурмовой бригады ОК Запад Вооруженных сил Украины остановился на железнодорожных путях станции железнодорожного вокзала. Казатин.

"Во время проверки крепления автомобильной техники на платформах, солдат, военнослужащий военной службы по контракту данной воинской части, 1992 г.р., получил телесные повреждения несовместимые с жизнью, в результате чего погиб на месте происшествия", – сказано в сообщении.

Причина гибели военнослужащего - удар током напряжением свыше 27 000 В, проходящий по кабельной линии.

На место происшествия выехала группа военных прокуроров, продолжаются неотложные следственные действия.

Ранее на улице адмирала Макарова в Николаеве стрела автокрана повредила линии электропередач, в результате чего погиб рабочий.

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Источник: korrespondent.net