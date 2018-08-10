Бундестаг обойдется немцам дороже на 100 миллионов евро

В 2019 году содержание бундестага обойдется немецким налогоплательщикам в 974 млн евро. Об этом издание Bild пишет в понедельник, 8 октября, со ссылкой на данные Федеральной счетной палаты Германии (Bundesrechnungshof). Это на 100 млн евро больше, чем годом ранее.
В частности, на содержание здания запланировано 137 млн евро. Еще 112 миллионов будут выделены фракциям, а на суммарные выплаты депутатам отведено около 460 млн евро.
Основной причиной повышения финансирования является существенный рост числа народных избранников. С момента выборов в сентябре 2017 года в бундестаге присутствуют 709 депутатов. За 10 лет их количество увеличилось почти на 100 человек.
В 2012 году Федеральный конституционный суд счел прежнюю избирательную систему противоречащей Основному закону. Решение было обусловлено, среди прочего, непропорциональным разделением "вторых" голосов (поданных за партийные списки не в избирательных округах, а в федеральных землях) из-за так называемых "дополнительных мандатов".
Годом позднее в результате реформы избирательного права был введен компенсационный механизм - увеличение общего количества мест в бундестаге до тех пор, пока соотношение численности фракций не будет соответствовать результатам подсчета "вторых голосов". В результате число мест в немецком парламенте продолжает увеличиваться, при этом его номинальная численность составляет 598 депутатов.
Ранее сообщалось, что на оплату отпуска народных депутатов Украины из бюджета потратили 15 миллионов.
Источник: Русская служба DW
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Источник: korrespondent.net
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