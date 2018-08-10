Нацгвардия заявляет о предотвращении диверсии на Донбассе

В понедельник, 8 октября, в ходе оперативно-профилактических мероприятий подразделение Национальной гвардии по контрдиверсионной борьбе Объединенных сил обнаружило взрывное устройство в селе Новоселовка Вторая в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Отмечено, что опасную находку заметили в ходе обследования одного из зданий. В частности, устройство нацгвардейцы нашли в подвале дома.

"Злоумышленники присоединили взрывчатку к электровыключателю комнаты дома с надписью "свет". По преступному замыслу, выключатель освещения должен был замкнуть электрическую сеть и подорвать фугас, который мог бы погубить не одну человеческую жизнь", - говорится в сообщении.

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В НГУ также доложили, что нацгвардейцы найденное устройство обезвредили.

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Источник: korrespondent.net