Лента RSS
Подписаться на ленту
08 октября 2018, понедельник, 22:26
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,48
08. 10. 2018

Нацгвардия заявляет о предотвращении диверсии на Донбассе

В понедельник, 8 октября, в ходе оперативно-профилактических мероприятий подразделение Национальной гвардии по контрдиверсионной борьбе Объединенных сил обнаружило взрывное устройство в селе Новоселовка Вторая в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Отмечено, что опасную находку заметили в ходе обследования одного из зданий. В частности, устройство нацгвардейцы нашли в подвале дома.

"Злоумышленники присоединили взрывчатку к электровыключателю комнаты дома с надписью "свет". По преступному замыслу, выключатель освещения должен был замкнуть электрическую сеть и подорвать фугас, который мог бы погубить не одну человеческую жизнь", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: Нацгвардия заявляет о предотвращении диверсии на Донбассе

В НГУ также доложили, что нацгвардейцы найденное устройство обезвредили.

Ранее в Одесской области осудили мужчину за подготовку теракта на территории области.

Также сообщалось, что в Харькове задержали завербованного ДНР диверсанта при попытке совершить диверсию на железной дороге.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

По призывному вою самки экскаватора я понял, что воды сегодня не будет...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.