В Кривом Роге горел ДК, есть жертва

В Кривом Роге Днепропетровской области при пожаре во Дворце культуры погиб мужчина. Информация о возгорании на улице Матросова Терновского района поступила в 15.25 понедельника, 8 октября, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Прибыв на место вызова, пожарные установили, что пожар возник внутри помещения Дворца культуры. Пожар был локализован в 15.52 и ликвидирован в 16.20.

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"На пожаре погиб гражданин 1954 года рождения", – говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

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Источник: korrespondent.net