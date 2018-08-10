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08. 10. 2018

В Кривом Роге горел ДК, есть жертва

В Кривом Роге Днепропетровской области при пожаре во Дворце культуры погиб мужчина. Информация о возгорании на улице Матросова Терновского района поступила в 15.25 понедельника, 8 октября, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Прибыв на место вызова, пожарные установили, что пожар возник внутри помещения Дворца культуры. Пожар был локализован в 15.52 и ликвидирован в 16.20.

Cмотрите фотогалерею: В Кривом Роге горел ДК, есть жертва

"На пожаре погиб гражданин 1954 года рождения", – говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

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Источник: korrespondent.net

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