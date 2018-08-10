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08. 10. 2018

Возле Марокко спасли более 600 мигрантов

Береговая охрана Марокко в ходе спасательной операции вызволили из воды 615 нелегальных иммигрантов, пытавшихся добраться до Испании, сообщают в понедельник, 8 октября, западные СМИ.

Сообщается, что техническое состояние многих лодок, на которых плыли иммигранты, было неудовлетворительным, поэтому лодки начали тонуть. Национальность спасенных не указывается.

Впоследствии все 615 нелегалов, спасенных береговой охраной Марокко, высадили в портах других стран Северной Африки.

В Италии грозят закрыть аэропорты для мигрантов

Ранее в Средиземном море военнослужащие подразделения Королевского морского флота Марокко обстреляли быстроходную лодку, в которой находились мигранты.

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Источник: korrespondent.net

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