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08. 10. 2018

Миротворец опубликовал список присягнувших Венгрии

Сайт Миротворец внес в базу чиновников, которые, по его данным, имеют венгерское гражданство.

Всего были обнародованы в свободном доступе данные 313 человек.

Среди лиц, фамилии которых упоминаются в списке, есть жители почти всех районов Закарпатья, в частности жители Виноградовского, Иршавщины, Береговского районов, Ужгорода и т.п.

Украинцам не запрещено скрывать второе гражданство – МИД Венгрии

Ранее в сети появилось видео, снятое в консульстве в Берегово, на котором видно мужчину, который помогает принять присягу, и женщину, которая инструктирует тех, кто получил паспорта Венгрии, скрывать этот факт от украинской власти.

Прокуратура Закарпатья открыла по данному факту дело по статье госизмена.

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Источник: korrespondent.net

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