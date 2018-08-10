Во Флориде объявили чрезвычайное положение

В 35 округах Флориды объявлено чрезвычайное положение в связи с приближением тропического урагана Майкл. Об этом сообщает пресс-служба губернатора штата Рика Скотта.

Губернатор обратился к президенту Дональду Трампу с просьбой издать декларацию, позволяющую привлечь средства федерального правительства для ликвидации последствий стихии. Жителям прибрежных районов советуют готовиться к эвакуации.

По данным Национального центра ураганов США, шторм Майкл зародился у берегов Кубы. Он движется к побережью Флориды и Алабамы. Ожидается, что вечером 8 октября "Майкл" достигнет силы урагана первой категории, а 9 октября – третьей. Возможны порывы ветра до 160 км/ч и сильные ливни.

Ранее в Северной Каролине из-за урагана погибли 39 человек, а в штатах Южная Каролина и Виргиния погибли девять и один человек соответственно.

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Источник: korrespondent.net