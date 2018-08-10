Жан-Клод Юнкер "потанцевал" как Тереза Мэй

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, начиная выступление в Брюсселе, сделал несколько танцевальных движений, напоминающих танец премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Видеоколлаж опубликован в Twitter TicToc by Bloomberg.

Юнкер перед выступлением на конференции в Брюсселе не мог начать говорить, пока длилась музыка. Поэтому он стал помахивать руками и плечами - почти так, как ранее Мэй.

WATCH: Did Juncker mock Theresa May's dancing to ABBA?



EU Commission's spokesperson has denied it. But his jigs were winning applause from the audience pic.twitter.com/SCchog57Dg — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 8 октября2018 г.

Танец Юнкера вызвал смех и аплодисменты в зале. Представитель Юнкера заверил, что импровизированный танец главы ЕК не направлен против кого-либо, и добавил, что Юнкер очень уважает Терезу Мэй.

Dancing Queen. Почему Тереза Мэй странно танцует

Ранее глава британского правительства, пританцовывая, вышла на сцену перед однопартийцами под звуки песни Dancing Queen группы ABBA.

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Источник: korrespondent.net