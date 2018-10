Жан-Клод Юнкер "потанцевал" как Тереза Мэй

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, начиная выступление в Брюсселе, сделал несколько танцевальных движений, напоминающих танец премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Видеоколлаж опубликован в Twitter TicToc by Bloomberg.

Юнкер перед выступлением на конференции в Брюсселе не мог начать говорить, пока длилась музыка. Поэтому он стал помахивать руками и плечами - почти так, как ранее Мэй.

WATCH: Did Juncker mock Theresa May's dancing to ABBA?



EU Commission's spokesperson has denied it. But his jigs were winning applause from the audience pic.twitter.com/SCchog57Dg