Дело Скрипалей: названо имя второго подозреваемого

Инициативная группа Bellingcat во вторник, 8 октября, сообщила настоящее имя Александра Петрова − второго подозреваемого британскими властями в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По информации группы, этого человека зовут Мишкин Александр Евгеньевич, и он является военным медиком ГРУ.

"Сейчас Bellingcat может сообщить, что удалось окончательно установить личность второго подозреваемого, который приехал в Солсбери под именем Александра Петрова. В прошлом отчете мы предоставляли доказательства, что "Александр Петров" не может быть его настоящим именем, что это тайный псевдоним сотрудника российского агентства... сейчас мы установили, что "Александром Петровым" на самом деле был доктор Мишкин Александр Евгеньевич, военный врач на службе ГРУ", − указано в заявлении Bellingcat.

Ранее The Insider и Bellingcat объявили, что подозреваемый в отравлении Скрипалей, который назвал себя Руслан Боширов, является полковником ГРУ по имени Анатолий Владимирович Чепига.

В РФ пообщеали проверить новую информацию о фигурантах дела Скрипалей и еще раз подчеркнули, что Петров и Боширов являются гражданскими лицами. Как сообщал Корреспондент.net, в марте на территории Великобритании были отравлены нервно-паралитическим веществом бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь. Британия уверена в причастности России к инциденту. В отравлении Скрипалей подозревают российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова. При этом Москва утверждает, что не имеет ничего общего с происшествием в Солсбери.

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Источник: korrespondent.net