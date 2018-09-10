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09. 10. 2018

ВВС Израиля совершили полеты вблизи Сирии

 
Четыре израильских истребителя F-16 в понедельник, 8 октября, осуществили полеты вблизи границ Сирии через воздушное пространство Ливана. Об этом со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов сообщает Интерфакс.
 
Отмечается, что израильские истребители были замечены вблизи ливанского города Триполи.
 
После подлета к границам Сирии в небе над Ливаном они совершили разворот и ушли в обратном направлении в сторону Израиля.
 
При этом, как указывает Интерфакс, наблюдатели не исключают, что израильские ВВС тестируют воздушное пространство Сирии на предмет готовности ЗРК С-300 для отражения атак.
 
Напомним, на минувшей неделе стало известно, что РФ завершила поставку в Сирию систем противовоздушной обороны С-300.

Российские власти предприняли такой шаг после инцидента с военным самолетом Ил-20, который сбили сирийские системы ПВО, пытаясь отбить атаку израильской авиации на Латакию. 

В Израиле заявили, что C-300 не справятся с истребителями F-35

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Источник: korrespondent.net

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