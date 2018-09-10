Трамп обеспокоен пропажей саудовского журналиста

Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспокоен судьбой саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, который пропал в ходе посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.



"Я обеспокоен этим", − ответил Трамп на вопрос о судьбе журналиста.

Ранее СМИ, ссылаясь на полицию Турции, сообщили, что Хашкаджи убили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Турецкие власти подозревают, что пропавший журналист может находиться в консульстве. Анкара вызвала саудовского посла и передала ему официальный запрос на обыск.

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Источник: korrespondent.net