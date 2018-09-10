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09. 10. 2018

Скотланд-Ярд не подтвердил данные по делу Скрипаля

Скотланд-Ярд отказался комментировать информацию СМИ о настоящем имени Александра Петрова, котрого подозревают в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Мы не будем комментировать предположения на тему их (подозреваемых) личностей", − отмечается в заявлении британской полиции.

Напомним, инициативная группа Bellingcat объявила, что настоящее имя Александра Петрова − Мишкин Александр Евгеньевич, и он военный медик ГРУ.

Ранее The Insider и Bellingcat заявили, что подозреваемый в отравлении Скрипалей, который назвал себя Руслан Боширов, является полковником ГРУ по имени Анатолий Владимирович Чепига.

В РФ пообщеали проверить новую информацию о фигурантах дела Скрипалей и еще раз подчеркнули, что Петров и Боширов − гражданские лица.

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Источник: korrespondent.net

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