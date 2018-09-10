Миллионы египтян заплатят штраф за неявку на выборы

Национальная избирательная комиссия Египта завершает подготовку списков избирателей, не проголосовавших на выборах президента в марте этого года, для передачи в генеральную прокуратуру. Об этом сообщила газета Al-Watan.

Отмечается, что списки передадут в прокуратуру с целью последующего взыскания штрафа в размере 500 египетских фунтов (28 долларов США) с каждого гражданина, который не явился на избирательный участок без уважительной причины.

По информации египетского избиркома, на выборы не явились 34 миллиона 823 тысячи человек из почти 60 миллионов, внесенных в списки избирателей.

При этом, как указывает издание, ранее до подобных действий дело не доходило из-за значительного числа нарушителей.

Напомним, президентские выборы в Египте состоялись в конце марта. Действующий глава государства Абдель Фаттах ас-Сиси получил в ходе голосования около 22 миллионов голосов избирателей, что составило 97% от общего числа проголосовавших.

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Источник: korrespondent.net