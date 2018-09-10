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09. 10. 2018

МВД Болгарии: Маринову мог убить психически больной

Глава МВД Болгарии Младен Маринов заявил, что сотрудники правоохранительных органов рассматривают несколько версий убийства журналистки Виктории Мариновой, сообщает TVN.

Он указал, что специалисты составляют психологический портрет убийцы. 

Маринов добавил, что им мог стать человек с психическими отклонениями, а само преступление могло быть продиктовано личными мотивами.

Также глава МВД не исключил, что Маринову могли убить из-за профессиональной деятельности.

При этом и глава МВД и генпрокурор Болгаии Сотив Цацаров подтвердили, что на данный момент нет подозреваемого в убийстве журналистки и ведется проверка лиц, которые "склонны совершать такие преступления".

Напомним, тело 30-летней Мариновой обнаружили в болгарском городе Русе. По данным полиции, перед смертью ее изнасиловали.

Имя журналистки связано с расследованием скандала вокруг хищения средств фондов Европейского союза.

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Источник: korrespondent.net

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