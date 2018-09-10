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09. 10. 2018

В Алабаме ввели режим ЧП из-за урагана Майкл

Губернатор штата Алабама Кей Айви объявила о введении режима ЧП в связи с приближением урагана Майкл. Об этом она сообщила в Twitter.

"Я объявила чрезвычайное положение в связи с ожидающимися масштабными прекращениями подачи электроэнергии и разрушениями, вызванными порывистым ветром и проливными дождями из-за урагана Майкл, − написала Айви.

Ранее губернатор Флориды Рик Скотт объявил чрезвычайное положение в ряде округов штата, призвав жителей прибрежных районов готовиться к эвакуации.

Напомним, жертвами урагана Флоренс в США стали 49 человек.

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Источник: korrespondent.net

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