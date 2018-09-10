В Алабаме ввели режим ЧП из-за урагана Майкл

Губернатор штата Алабама Кей Айви объявила о введении режима ЧП в связи с приближением урагана Майкл. Об этом она сообщила в Twitter.



"Я объявила чрезвычайное положение в связи с ожидающимися масштабными прекращениями подачи электроэнергии и разрушениями, вызванными порывистым ветром и проливными дождями из-за урагана Майкл, − написала Айви.

Ранее губернатор Флориды Рик Скотт объявил чрезвычайное положение в ряде округов штата, призвав жителей прибрежных районов готовиться к эвакуации.

Напомним, жертвами урагана Флоренс в США стали 49 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net