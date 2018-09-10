Юристы Трампа просят суд отклонить иск порноактрисы − СМИ

Адвокаты президента США Дональда Трампа просят суд отклонить иск, который против американского лидера подала бывшая порноактриса Сторми Дэниэлс (Стефани Клиффорд), сообщает Bloomberg.

По информации агентства, юристы американского лидера утверждают, что Трамп изначально не собирался придерживаться соглашения о неразглашении с Дэниэлс.

При этом они считают, что порноактриса сама нарушила данное соглашение, написав скандальную книгу.

Напомним, актриса уже проиграла один суд против Трампа. Позже она обвинила его в клевете из-за того, что американский лидер назвал "мошенничеством" заявления об их интимной связи.

По словам Дэниелс, 12 лет назад у нее и Трампа был секс по обоюдному согласию. В разгар избирательной кампании будущего президента в 2016 году, она получила 130 тысяч долларов за молчание об этом инциденте.

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Источник: korrespondent.net