Сирия не платила за комплексы С-300 − СМИ

Россия поставила Сирии три дивизиона зенитно-ракетной системы С-300ПМ "на безвозмездной основе". Как в понедельник, 8 октября, передало агентство ТАСС со ссылкой на источник в военно-дипломатической отрасли, техника − не новая, она "прошла капитальный ремонт".

Ранее ЗРК находились на вооружении одного из полков воздушно-космических сил РФ, который впоследствии прошел переоснащение и начал использовать системы большой и средней дальности С-400.

Вместе с 24 пусковыми установками в Сирию 1 октября доставлены свыше 300 зенитных управляемых ракет, уточнил источник.

Официально в Минобороны РФ информацию о бесплатных поставках пока не подтвердили.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что всего по состоянию на 2 октября в Сирию переброшены 49 единиц техники: среди них локаторы подсветки, основные системы определения, машины управления, а также пусковые установки.

Доставка осуществлялась военно-транспортным самолетом Ан-124 Руслан на эксплуатируемую Россией авиабазу Хмеймим.

Минобороны РФ опубликовало кадры выгрузки техники из самолета.

Кроме того, 30 сентября в сирийский порт Тартус зашел тяжелогруженый контейнеровоз Спарта-3 компании Оборонлогистика, снабжающей российскую военную группировку в Сирии.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net