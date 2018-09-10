Штабу Трампа предлагали уловки для победы − СМИ

Бизнесмен Рик Гейтс, работавший с экс-главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом, в 2016 году обращался в израильскую фирму с просьбой предоставить план для победы американского лидера на выборах. Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, Гейтс запросил у фирмы Psy-Group план по манипулированию онлайн-аудиторией для победы Трампа на праймериз республиканцев и на президентских выборах.

Отмечается, что фирма предложила создать множество фальшивых аккаунтов в социальных сетях, чтобы вредить соперникам кандидата в президенты.

Также израильские эксперты предлагали штабу Трампа тайно собирать информацию о кандидате от демократов Хиллари Клинтон.

При этом издание подчеркивает, что в настоящее время неизвестно, воспользовались ли этимим предложениями в предвыборном штабе американского лидера.

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Источник: korrespondent.net