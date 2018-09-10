Лента RSS
Подписаться на ленту
09 октября 2018, вторник, 06:31
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,48
09. 10. 2018

Штабу Трампа предлагали уловки для победы − СМИ

 
Бизнесмен Рик Гейтс, работавший с экс-главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом, в 2016 году обращался в израильскую фирму с просьбой предоставить план для победы американского лидера на выборах. Об этом сообщает The New York Times.
 
По информации издания, Гейтс запросил у фирмы Psy-Group план по манипулированию онлайн-аудиторией для победы Трампа на праймериз республиканцев и на президентских выборах.
 
Отмечается, что фирма предложила создать множество фальшивых аккаунтов в социальных сетях, чтобы вредить соперникам кандидата в президенты.
 
Также израильские эксперты предлагали штабу Трампа тайно собирать информацию о кандидате от демократов Хиллари Клинтон.
 
При этом издание подчеркивает, что в настоящее время неизвестно, воспользовались ли этимим предложениями в предвыборном штабе американского лидера.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

По призывному вою самки экскаватора я понял, что воды сегодня не будет...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.