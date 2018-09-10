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09. 10. 2018

Подозреваемый в покушении на Мадуро погиб после задержания

Генпрокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб заявил, что подозреваемый в покушении на президента страны Николаса Мадуро оппозиционный политик Фернандо Альбан Салазар совершил самоубийство. Об этом сообщает El Nacional.

По информации Сааба, Салазар покончил с собой после того, как его доставили в штаб-квартиру службы национальной разведки. Во время допроса он якобы попросился в туалет и по дороге совершил самоубийство.

Генпрокурор подчеркнул, что гибель оппозиционера расследуют.

Как сообщал Корреспондент.net, в августе во время военного парада в Каракасе произошла попытка покушения на президента Венесуэлы.
 
В причастности к организации инцидента подозревают 25 человек.

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Источник: korrespondent.net

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