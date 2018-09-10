Подозреваемый в покушении на Мадуро погиб после задержания

Генпрокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб заявил, что подозреваемый в покушении на президента страны Николаса Мадуро оппозиционный политик Фернандо Альбан Салазар совершил самоубийство. Об этом сообщает El Nacional.

По информации Сааба, Салазар покончил с собой после того, как его доставили в штаб-квартиру службы национальной разведки. Во время допроса он якобы попросился в туалет и по дороге совершил самоубийство.

Генпрокурор подчеркнул, что гибель оппозиционера расследуют.

Как сообщал Корреспондент.net , в августе во время военного парада в Каракасе произошла попытка покушения на президента Венесуэлы.

В причастности к организации инцидента подозревают 25 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net