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09. 10. 2018

Родителям, которые замучили ребенка в Харькове, объявят приговор

 
В Октябрьском районном суде Харькова состоялись прения по делу родителей, ребенок которых умер от голода и пыток.
 
"Прокурор в судебном заседании настаивал на назначении обвиняемым наиболее строгого, согласно санкции статьи, наказании − по 10 лет лишения свободы каждому", − сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
 
Судебный приговор должны объявить 9 октября.
 
Напомним, 26 сентября 2017 года машина скорой помощи доставила в больницу 3-летнего мальчика с многочисленными травмами и физическим истощением. На следующее утро ребенок умер.

Матери ребенка инкриминируется злостное невыполнение обязанностей по уходу, повлекшее тяжкие последствия и нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.  Отцу − пытки, умышленное нанесение телесных повреждений и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

Ранее сообщалось, что в больнице Николаева скончался младенец, которого несколькими днями ранее подбросили в тяжелом состоянии.

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Источник: korrespondent.net

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