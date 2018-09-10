Эрдоган требует от Эр-Рияда информацию о пропавшем журналисте

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, 8 октября, что власти Саудовской Аравии должны предоставить информацию о том, что случилось с саудовским журналистом и обозревателем газеты The Washington Post Джамалем Хашкаджи. Об этом сообщает Интерфакс.

"Консульство Саудовской Аравии в Стамбуле должно предоставить данные, покинул ли Хашкаджи это здание или нет", − отметил Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что "гуманитарный и политический долг" Анкары − разобраться в этом деле.

Ранее СМИ, ссылаясь на полицию Турции, сообщили, что Хашкаджи убили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Турецкие власти подозревают, что пропавший журналист может находиться в консульстве. Анкара вызвала саудовского посла и передала ему официальный запрос на обыск.