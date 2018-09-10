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09. 10. 2018

В Черниговской области взорвался склад боеприпасов

На технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв. Об этом сообщили в Генеральном штабе.

Отмечается, что информация об инциденте поступила от начальника арсенала в 3.30 ночи 9 октября.

"Масштаб уточняется. Оперативно уведомлены все соответствующие службы и органы местной власти. Осуществляется эвакуация людей. Развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия", − говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла оперативная группа во главе с начальником Генштаба.

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Источник: korrespondent.net

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