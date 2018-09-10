Итоги 08.10: Письмо Януковича и "янтарное дело"

Глава Нацполиции заявил о снижении преступности в стране

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что в Украине с 2013 года на 10% снизился уровень преступности. Он подчеркнул, что к этому привела реформа полиции.

В Украине стартовали крупнейшие в истории авиаучения

В Украине начались многонациональные авиационные учения Чистое небо 2018.

Кроме украинских военных летчиков в 12-дневных учениях принимают участие восемь стран-членов НАТО − Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния, США.

В СБУ сообщили о дипломатах, высланных из Украины

СБУ с помощью Министерства иностранных дел досрочно отозвала из Украины 23 иностранных дипломата с начала 2017 года по май 2018 года.

Также за указанный период был запрещен въезд на территорию Украины 575 иностранным гражданам и принудительно выдворили 382 иностранца.

В суде обнародовали письмо Януковича Путину о вводе войск

В Оболонском районном суде Киева обнародовали текст письма бывшего президента Виктора Януковича главе РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска на территорию Украины.

Во Франции началась сессия ПАСЕ

В Страсбурге стартовала осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Наиболее резонансным вопросом, который запланирован к рассмотрению − отмена санкций против российской делегации.

ЕБРР утвердил приоритеты деятельности в Украине

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития утвердил новую стратегию для Украины, в которой определены приоритеты деятельности банка в стране на следующие пять лет.

ЕБРР планирует уделять особое внимание проектам в таких сферах, как приватизация, энергетическая безопасность и эффективность, финансовый сектор, торговля и инфраструктура.

САП направила в суд обвинительный акт в отношении фигурантов "янтарного дела"

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт против народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова, а также еще четырех лиц.

Подозреваемые обвиняются в получении неправомерной выгоды за реализацию права законодательной инициативы и злоупотреблении влиянием.

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Источник: korrespondent.net