Гройсман вылетает на место взрывов в Ичне

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что отправляется в Черниговскую область, где произошел взрыв 6 арсенала вблизи города Ичня. Об этом Гройсман заявил во вторник, 9 октября в Twitter.

"Чрезвычайное происшествие на Черниговщине. На месте работает оперативный штаб. Вылетаю туда", - написал премьер-министр Украины.

Напомним, минувшей ночью в районе населенного пункта Ичня Черниговской области на территории 6 арсенала произошел взрыв. На месте уже находится начальник Генштаба. Осуществляется эвакуация людей. Развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия.

Напомним, в сентябре прошлого года горел один из крупнейших в Украине складов боеприпасов в поселке Калиновка Винницкой области.

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Источник: korrespondent.net