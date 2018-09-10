Из зоны возможного поражения вблизи 6 арсенала Министерства обороны Ичнянского района организована эвакуация населения. На данный момент эвакуировано около 10 тысяч человек. Об этом во вторник, 9 октября, сообщает ГСЧС Украины.
Отмечается, также, что эвакуация проводится автотранспортом.
"В 3:40 9 октября в ДСНС поступила информация о пожаре и взрывах на территории 6 арсенала Министерства обороны вблизи поселка Дружба в Ичнянском районе Черниговской области", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что территория 6 арсенала Министерства обороны составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
С 4:22 закрыто воздушное пространство в радиусе 20 км. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.
Из состава ГСЧС к месту происшествия направлены 220 работников и 60 единиц техники, в том числе 21 пиротехнический расчет общей численностью 105 человек и 39 единиц техники, усиленные наряды Нацполиции из Киева и Киевской области количеством 150 человек и Нацгвардии - 100 человек с подготовленными бронегруппами для патрулирования места происшествия.
Cмотрите фотогалерею: Взрывы в Ичне: эвакуированы 10 тысяч человек
Напомним, минувшей ночью в районе населенного пункта Ичня Черниговской области на территории 6 арсенала произошел взрыв. На месте уже находится начальник Генштаба. Осуществляется эвакуация людей. Развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия.
Также на место происшествия вылетел премьер-министр Владимир Гройсман.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.