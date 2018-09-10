Из зоны возможного поражения вблизи 6 арсенала Министерства обороны Ичнянского района организована эвакуация населения. На данный момент эвакуировано около 10 тысяч человек. Об этом во вторник, 9 октября, сообщает ГСЧС Украины.

Отмечается, также, что эвакуация проводится автотранспортом.

"В 3:40 9 октября в ДСНС поступила информация о пожаре и взрывах на территории 6 арсенала Министерства обороны вблизи поселка Дружба в Ичнянском районе Черниговской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что территория 6 арсенала Министерства обороны составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.

С 4:22 закрыто воздушное пространство в радиусе 20 км. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.

Из состава ГСЧС к месту происшествия направлены 220 работников и 60 единиц техники, в том числе 21 пиротехнический расчет общей численностью 105 человек и 39 единиц техники, усиленные наряды Нацполиции из Киева и Киевской области количеством 150 человек и Нацгвардии - 100 человек с подготовленными бронегруппами для патрулирования места происшествия.

Cмотрите фотогалерею: Взрывы в Ичне: эвакуированы 10 тысяч человек

Напомним, минувшей ночью в районе населенного пункта Ичня Черниговской области на территории 6 арсенала произошел взрыв. На месте уже находится начальник Генштаба. Осуществляется эвакуация людей. Развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия.

Также на место происшествия вылетел премьер-министр Владимир Гройсман.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net