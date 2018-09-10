Сутки на Донбассе: 36 обстрелов, трое раненых

За прошедшие сутки сепаратисты 36 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом враг 12 раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом во вторник, 9 сентября, сообщает пресс-центр ООС.
Отмечается, что сепаратисты вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Противник вел обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Екатериновка, Степное, Троицкое, Луганское, Майское, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.
Позиции Объединенных сил в районе Крымского, Луганского, Водяного и Лебединского обстреливали из минометов калибра 120 мм.
Огневому воздействию из минометов 82-го калибра подверглись опорные пункты украинских войск вблизи Крымского, Новотошковского, Луганского и Майского. Защитники Широкино были обстреляны из зенитной установки ЗУ-23-2. По защитникам Новотошковского, Троицкого, Водяного и Лебединского кроме того велся огонь из вооружения боевых машин пехоты.
В ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
По данным разведки, в течение суток пять человек в рядах противника были уничтожены и шесть получили ранения.
С начала суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Павлополь и Широкино из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось.
Потерь среди украинских защитников нет.
Напомним, за предыдущие сутки на Донбассе было зафиксировано 27 обстрелов, раненых не было.
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Источник: korrespondent.net
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