Появилось видео с места взрыва возле Ични

Пресс-служба ГСЧС во вторник, 9 октября, обнародовала видео с места чрезвычайной ситуации с пожаром и взрывами на территории 6 арсенала Министерства обороны под Ичней Черниговской области.

Напомним, минувшей ночью в районе населенного пункта Ичня Черниговской области на территории 6 арсенала произошел взрыв. На месте уже находится начальник Генштаба. Осуществляется эвакуация людей. Развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия.

Как сообщалось, спасатели эвакуировали около 10 тысяч человек. В округе приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта. Также закрыто воздушное пространство в радиусе 20 км.

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Источник: korrespondent.net