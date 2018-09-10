Под Ичней продолжаются интенсивные взрывы

Интенсивность взрывов на складе боеприпасов в Черниговской области по состоянию на 7:00 составляет 2-3 взрыва в секунду. Об этом во вторник, 9 октября, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
В то же время пресс-служба ГСЧС по состоянию на 8:30 сообщает о пожаре и "взрывах разной интенсивности".
"К локализации чрезвычайной ситуации на 6 арсенале привлечен один штатный пожарный танк ГПМ-54, еще четыре пожарных танка запланированы и в ближайшее время будут доставлены и усилят меры по локализации. Также работает одна автоцистерна на базе автомобиля КАМАЗ и две автоцистерны на базе автомобиля МАЗ", - говорится в сообщении Минобороны.
Также докладывается, что из Ични и ближайших населенных пунктов эвакуированы около десяти тысяч человек. В частности, личный состав арсенала, жители, проживающие на административной территории арсенала, эвакуированы в населенный пункт Буды.
В Министерстве также сообщают, что жертв, раненых, травмированных и погибших среди военнослужащих, работников Вооруженных сил Украины и местного населения нет, материальные убытки уточняются.
Напомним, минувшей ночью в районе населенного пункта Ичня Черниговской области на территории 6 арсенала произошел взрыв. На месте уже находится начальник Генштаба. Осуществляется эвакуация людей. Развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия.
Позже сообщалось о перекрытии воздушного пространства в радиусе 20 км от места происшествия. Также в округе приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.
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Источник: korrespondent.net
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