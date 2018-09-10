У берегов Австралии спасли детеныша кита

Вблизи побережья австралийского штата Квинсленд спасатели освободили детеныша кита, который попал в сеть для акул. Об этом сообщает ТСН во вторник, 9 октября.

"Детеныш опасности не заметил и запутался в неводе. Мама китенка ничем не могла помочь и просто плавала рядом. Беду заметил отдыхающий на побережье и вызвал спасателей, которые два часа распутывали малыша", – говорится в сообщении.

В итоге спасательная операция завершилась успехом и семья китов сразу же поплыла в открытый океан.

Напомним, в Аргентине 30 волонтеров на протяжении двух дней спасали выброшенного на берег горбатого кита. Спасательная операция завершилась успехом.

Ранее американские военные моряки спасли в Тихом океане морскую черепаху, которая запуталась в связанных между собой свертках с кокаином. Общий вес наркотиков составил более 800 килограммов. Партию оценили в 70 млн долларов.

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Источник: korrespondent.net