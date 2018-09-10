Взрывы в Черниговской области: открыто дело по статье о халатности

По факту взрывов на территории 6 арсенала Министерства обороны возле города Ичня Черниговской области начато уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Отмечается, что дело открыто по статье о халатном отношении военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения.

"На месте происшествия работает группа военных прокуроров во главе с военным прокурором Центрального региона. Досудебное расследование поручено следственному отделу Управления СБУ в Черниговской области. Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Черниговского гарнизона Центрального региона Украины", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на 5-7 лет.

Напомним, минувшей ночью в районе населенного пункта Ичня Черниговской области на территории 6 арсенала произошел взрыв.

Как сообщалось, спасатели эвакуировали около 10 тысяч человек.

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Источник: korrespondent.net