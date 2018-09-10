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09. 10. 2018

Интенсивность взрывов в Ичне уменьшилась - Генштаб

В Генштабе заявляют, что интенсивность взрывов на 6-м арсенале в Черниговской области, значительно уменьшилось. Об этом говорится в Facebook ведомства во вторник, 9 октября.

"По состоянию на 9:00 утра интенсивность взрывов значительно уменьшилась, наблюдается задымленность. Гремят взрывы боеприпасов к стрелковому вооружению. Гражданских жителей района эвакуировали в населенные пункты Иржевець, Парафиевка и Ивангород", - говорится в сообщении.

К локализации чрезвычайной ситуации привлечен один штатный пожарный танк ГПМ-54, еще четыре пожарных танки в ближайшее время будут доставлены на место. Также на ликвидации пожара работает три автоцистерны.

"Жертв, раненных, травмированных и погибших среди военнослужащих, сотрудников ВСУ и местного населения нет, материальные убытки – уточняются", - добавили в Генштабе.

По данным ГСЧС, по состоянию на 9:30 из близлежащих населенных пунктов эвакуировали 12 тысяч человек. 

"К эвакуации привлечено 35 автобусов. Эвакуированы около 12 тыс. человек. Информация о жертвах и пострадавших не поступала", - сообщили в ведомстве.

Как сообщалось, взрывы на территории 6 арсенала в Ичне начались в ночь на 9 октября. На месте уже находится начальник Генштаба. Осуществляется эвакуация людей. Развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия.

Из-за ЧП закрыли воздушное пространство в радиусе 20 км от места происшествия. Также в округе приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

Отметим, территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га. Ориентировочно на складах находится 88 тысяч тонн боеприпасов.

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Источник: korrespondent.net

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