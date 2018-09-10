Взрывы в Черниговской области: закрыты три перегона для движения поездов

Укрзализныця закрыла три перегона для движения поездов из-за взрывов на технической территории военной части в Ичне Черниговской области. Об этом во вторник, 9 октября, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Так, сразу после получения информации о возгорании и детонирования боеприпасов в военной части в Черниговской области Укрзализныця закрыла движение поездов на трех железнодорожных перегонах: Августовский - Коломийцево, Августовский - Ичня и Коломийцево - Прилуки.

Через станцию Августовский 9 октября, в соответствии с графиком движения поездов, предусмотрено курсирование трех пар пригородных поездов.

Также ночью со станции Гребенка на станцию Прилуки выехал пожарный поезд.

Напомним, минувшей ночью в районе населенного пункта Ичня Черниговской области на территории 6 арсенала произошел взрыв. Эвакуированы около 10 тысяч человек.

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Источник: korrespondent.net