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09. 10. 2018

На складах в Ичне 88 тысяч тонн боеприпасов – ГСЧС

На складах шестого арсенала Министерства обороны районе населенного пункта Ичня Черниговской области, на территории которого в ночь на вторник начался пожар, находится около 88 тысяч тонн боеприпасов.

Об этом 9 октября сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Площадь территории шестого арсенала составляет около 682,6 гектар, из них техническая территория – 402 гектар. Ориентировочно на составах находится 88 тысячтонн боеприпасов", – говорится в официальном сообщении ведомства.

Также по данным ГСЧС, по состоянию на 9:00 на территории складов наблюдается пожар и взрывы с разной интенсивностью. Информации о погибших или пострадавших нет.

Как сообщалось, взрывы на территории 6 арсенала в Ичне начались в ночь на 9 октября. На месте уже находится начальник Генштаба. Осуществляется эвакуация людей. Развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия.

Из-за ЧП закрыли воздушное пространство в радиусе 20 км от места происшествия. Также в округе приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

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Источник: korrespondent.net

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