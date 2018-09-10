Взрывы в Ичне: эвакуируют 38 населенных пунктов

В связи с взрывами на шестом арсенале боеприпасов в Черниговской области эвакуируют жителей из 38 населенных пунктов Ичнянского и Прилуцкого районов. Об этом сообщает пресс-служба Черниговской ОГА во вторник, 9 октября.

"На арсенале хранения боеприпасов в пгт Дружба Ичнянского района 9 октября 2018 в 3:30 возник пожар. Начата эвакуация населения из ряда населенных пунктов Ичнянского и Прилуцкого районов", - говорится в сообщении.

Эвакуация проходит из 31 населенных пунктов Ичнянского района – г.Ичня, пгт Дружба, сел Августовка, Безводовка, Буды, Грабов, Лучковка, Пелюховка, Червоное, Буримка, Безбородьков, Шиловичи, Ольшана, Новая Ольшана, Тарасовка, Гмырянка, Городня, Гужовка, Заудайка, Коршаки, Монастырище, Веприк, Сезьки, Гейцы, Дзюбовка, Коломийцево, Тишковка, Хаенки, Вороновка, Киколы.

Также эвакуируется население из 7 сельских населенных пунктов Прилуцкого района - Лесные Сорочинцы, Стрельники, Обычев, Заудайка, Радьковка, Колесники, Левки.

В области развернуто 18 приемных пунктов эвакуации. Ранее сообщалось, что уже эвакуированы 10 тысяч человек.

Отмечается, что для обеспечения пострадавших необходимые продукты питания, вода, теплые вещи, средства гигиены.

В секретариате начальника управления здравоохранения Черниговской ОГА Петра Гармаша РБК-Украина сообщили, что в результате взрыва складов с боеприпасами "63 человека из Ични обратились в больницу с плохим самочувствием, это через дым. Часть из них уже ушла домой, некоторых из них еще проверяют. Физических травм нет".

Как сообщалось, взрывы на территории 6 арсенала в Ичне начались в ночь на 9 октября. На месте уже находится начальник Генштаба. Осуществляется эвакуация людей. Развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия.

Из-за ЧП закрыли воздушное пространство в радиусе 20 км от места происшествия. Также в округе приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

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Источник: korrespondent.net