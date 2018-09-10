В Черкасской области перевернулся грузовик с прицепом

На автодороге Киев – Знаменка в пределах Черкасской области грузовик съехала в кювет и перевернулся. Об этом сообщает ГСЧС во вторник, 9 октября.
"8 октября в 17:50 на автодороге Киев – Знаменка, возле села Ребедайловка Каменского района, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля DAF. Как выяснилось, водитель грузовика с полуприцепом съехал в кювет, где автомобиль перевернулся, частично перекрыв движение транспорта", – говорится в сообщении.
Применив специальное оборудование, спасатели отцепили полуприцеп от автомобиля и отбуксировали авто на обочину. Чтобы предотвратить возгорание, пожарные провели работы по смыву с дороги горюче-смазочных материалов, которые вылились из поврежденной топливной системы.
"Водитель грузового автомобиля от госпитализации отказался. В результате ДТП пострадавших нет", – уточнили в ГСЧС.
При этом не сообщается о грузе автомобиля, хотя на опубликованном видео видно, что это скорее всего зерно.
Ранее в селе Лозянский Закарпатской области грузовик ГАЗ-66 въехал в кювет и перевернулся. Тогда погиб водитель автомобиля.
А в Хмельницкой области грузовик в зерном упал с моста. Водитель с травмами был госпитализирован.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.