В Черкасской области перевернулся грузовик с прицепом

На автодороге Киев – Знаменка в пределах Черкасской области грузовик съехала в кювет и перевернулся. Об этом сообщает ГСЧС во вторник, 9 октября.

"8 октября в 17:50 на автодороге Киев – Знаменка, возле села Ребедайловка Каменского района, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля DAF. Как выяснилось, водитель грузовика с полуприцепом съехал в кювет, где автомобиль перевернулся, частично перекрыв движение транспорта", – говорится в сообщении.

Применив специальное оборудование, спасатели отцепили полуприцеп от автомобиля и отбуксировали авто на обочину. Чтобы предотвратить возгорание, пожарные провели работы по смыву с дороги горюче-смазочных материалов, которые вылились из поврежденной топливной системы.

"Водитель грузового автомобиля от госпитализации отказался. В результате ДТП пострадавших нет", – уточнили в ГСЧС.

При этом не сообщается о грузе автомобиля, хотя на опубликованном видео видно, что это скорее всего зерно.

Ранее в селе Лозянский Закарпатской области грузовик ГАЗ-66 въехал в кювет и перевернулся. Тогда погиб водитель автомобиля.

А в Хмельницкой области грузовик в зерном упал с моста. Водитель с травмами был госпитализирован.

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Источник: korrespondent.net