Под Ичней прошло заседание оперативного штаба

В Ичнянском районе Черниговской области во вторник, 9 октября, состоялось заседание оперативного штаба под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Василия Рябчука.
Он отметил, что заседание прошло в селе Парафиевка.
"Сейчас началось заседание штаба в населенном пункте Парафиевка под председательством премьера, на котором также присутствуют первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, председатель ГСЧС Украины Николай Чечеткин и представители местной власти", - сообщил Рябчук.
Он также добавил, что в Парафиевке развернут эвакуационный пункт.
Позже Гройсман на своей странице в Facebook пообещал восстановить все, что будет разрушено.
"Провел заседание оперативного штаба. Все службы работают в усиленном режиме, готовы оперативно помогать людям. Вся техника, в том числе пожарный поезд и самолеты, в готовности. Поручил ГСЧС и местной власти быть постоянно на контакте с людьми, организовать места длительного размещения и быть готовыми начать отопительный сезон. Главная задача - сохранить жизнь людей, все, что будет разрушено, мы восстановим ", - сообщил Гройсман.
Как сообщалось, взрывы на территории 6 арсенала в Ичне начались в ночь на 9 октября. На месте уже находится начальник Генштаба. Осуществляется эвакуация людей. Развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия.
Из-за ЧП закрыли воздушное пространство в радиусе 20 км от места происшествия. Также в округе приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.
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Источник: korrespondent.net
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