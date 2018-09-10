Фуры в очередях на границе с Польшей стоят по трое суток – ГФС

Время ожидания в очередях на пунктах пропуска для грузового автотранспорта на украинско-польской границе достигает трех суток. Об этом сообщил и.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Александр Власов на своей страниеце в Facebook во вторник, 9 октября.
"С утра уже провел откровенный телефонный разговор с руководителем таможенного ведомства – заместителем Государственного секретаря Министерства финансов – заместителем руководителя Национальной администрации доходов Республики Польша Петром Вальчаком… На сегодня, по нашим оценкам, ожидания в очередях достигают трех суток", – написал он.
Власов напомнил, что между контрольными органами Украины и Польши действует меморандум о возникновении чрезвычайных ситуаций, в котором прописаны нормы пропуска грузовых транспортных средств по каждому пункту, однако в последний год документ выполняется не в полном объеме.
"Договорились, что руководители таможен с обеих сторон – с нашей стороны речь идет о Львовской и Волынской таможне ГФС – должны наладить взаимодействие в рамках соглашения, чтобы минимизировать проблемы бизнеса при прохождении контроля", – добавил чиновник.
Власов и Вальчак намерены провести личную встречу в ближайшее время в одном из пунктов пропуска и, в частности, обсудить расширение количества пунктов пропуска на границе с Польшей.
Напомним, в начале октября на границе с Польшей образовались километровые очереди из грузовиков. Задержки в пропуске грузовиков связывают с так называемой "итальянской" забастовкой польских пограничников.
Также стало известно, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин инициировал проведение внеочередного заседания Украинско-польского Межправительственного Координационного Совета по вопросам межрегионального сотрудничества из-за очереди на границе.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.