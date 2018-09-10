Фуры в очередях на границе с Польшей стоят по трое суток – ГФС

Время ожидания в очередях на пунктах пропуска для грузового автотранспорта на украинско-польской границе достигает трех суток. Об этом сообщил и.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Александр Власов на своей страниеце в Facebook во вторник, 9 октября.

"С утра уже провел откровенный телефонный разговор с руководителем таможенного ведомства – заместителем Государственного секретаря Министерства финансов – заместителем руководителя Национальной администрации доходов Республики Польша Петром Вальчаком… На сегодня, по нашим оценкам, ожидания в очередях достигают трех суток", – написал он.

Власов напомнил, что между контрольными органами Украины и Польши действует меморандум о возникновении чрезвычайных ситуаций, в котором прописаны нормы пропуска грузовых транспортных средств по каждому пункту, однако в последний год документ выполняется не в полном объеме.

"Договорились, что руководители таможен с обеих сторон – с нашей стороны речь идет о Львовской и Волынской таможне ГФС – должны наладить взаимодействие в рамках соглашения, чтобы минимизировать проблемы бизнеса при прохождении контроля", – добавил чиновник.

Власов и Вальчак намерены провести личную встречу в ближайшее время в одном из пунктов пропуска и, в частности, обсудить расширение количества пунктов пропуска на границе с Польшей.

Напомним, в начале октября на границе с Польшей образовались километровые очереди из грузовиков. Задержки в пропуске грузовиков связывают с так называемой "итальянской" забастовкой польских пограничников.

Также стало известно, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин инициировал проведение внеочередного заседания Украинско-польского Межправительственного Координационного Совета по вопросам межрегионального сотрудничества из-за очереди на границе.

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Источник: korrespondent.net