В Крыму заявили о рекордном турпотоке

С начала года Крым посетили более 6,16 млн туристов. Об этом во вторник, 9 октября, заявил "министр курортов и туризма" региона Вадим Волченко, передает Интерфакс.
По его словам, это на 29% больше, чем за тот же период годом ранее и больше, чем за весь рекордный после развала СССР 2012 год.
"Крым по количеству туристов достиг рекордных показателей за постсоветский период. Максимум был отмечен в 2012 году - 6,1 млн человек (за весь год)", - сказал Волченко.
По его словам, около 1 млн туристов, или 16% от общего турпотока, приехали через границу с Украиной. "Это на 17% больше, чем за весь прошлый год", - отметил чиновник.
Волченко сообщил также, что в среднем один турист тратит на отдых в Крыму от 44 до 90 тысяч рублей. "Таким образом, за девять месяцев 2018 года общий поток туристов создал оборот денежных средств порядка 400 млрд рублей", - заявил "министр".
"Мы прогнозируем, что в общем объеме налоговых поступлений в Крыму за девять месяцев от туризма будет порядка 8%", - добавил Волченко.
Ранее в Крыму заявили, что по итогам года ожидают роста турпотока из Украины до одного миллиона человек.
Отметим, по итогам прошлого года в Крыму насчитали 5,4 млн туристов.
В 2018 году Крым отменил введение курортного сбора, надеясь на "более выраженный эффект" через год.
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Источник: korrespondent.net
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