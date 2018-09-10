Комитет ПАСЕ поддержал украинские правки в правила наложения санкций

Комитет по вопросам правил процедуры ПАСЕ поддержал поправки к документу, которые, в случае утверждения, осложнят снятие санкций с делегации РФ. Об этом во вторник, 9 октября, сообщает Европейская правда.

Отмечается, что две правки, которые устраняют главные риски документа, были предложены группой депутатов ПАСЕ во главе с представителями Украины. При этом правки, которые продвигались группой пророссийских депутатов, были отклонены подавляющим большинством голосов.

Для вступления в силу это решение еще должен подтвердить пленарный зал, когда будет рассматривать резолюцию. Однако, согласно практике ПАСЕ, поддержка предложения в комитете существенно повышает шансы на успех голосования за него.

Главное предложение касается принципа голосования за санкционные решения. Как известно, резолюция предлагает повысить порог голосования до 2/3 голосов (сейчас - 1/2), что существенно усложняет наложение санкций на Россию. Украинская поправка предалагает оставить правило 1/2 для ряда санкций, включая лишение россиян права голоса.

Второе предложение запрещает участвовать в работе ПАСЕ парламентариям, избранным на оккупированных территориях, в частности в Крыму.

Также комитет рекомендует ассамблее поддержать норму, которая инициирует наложение на Россию дополнительных наказаний в случае, если РФ, избегая санкций, в 2019 году снова не подаст список своей делегации для участия в работе ассамблеи.

Напомним, накануне во Франции началась сессия ПАСЕ. Наиболее резонансный вопрос, который запланирован к рассмотрению - отмена санкций против российской делегации.

На прошлой неделе Верховная Рада приняла заявление по возвращению РФ в ПАСЕ. Депутаты осудили попытки снятия ограничительных мер в отношении постоянной делегации РФ в ПАСЕ в обход резолюций Ассамблеи.

Ранее стало известно, что в ПАСЕ согласовали отмену санкций против РФ.

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Источник: korrespondent.net