Украина опустилась в индексе паспортов мира

Украина опустилась с 38 на 41 место из 106 в обновленном рейтинге паспортов мира по версии Henley & Partners.
Отмечается, что хотя за три месяца Украина и опустилась в рейтинге, это произошло только за счет движения ряда других стран. Граждане Украины по-прежнему могут посещать без визы рекордные для страны 128 государств.
На одной ступеньке до сих пор находится Никарагуа.
В то же время самым "мобильным" является паспорт Японии – его обладатели могут посещать без визы 190 стран мира, что стало рекордным показателем за все время существования индекса. Три месяца назад Япония делила первое место с Сингапуром, но японцы получили безвизовый доступ в Мьянму, оставив Сингапур на втором месте (189 стран с безвизовым посещением).
Германия, которая еще недавно была бессменным лидером индекса, занимает третье место (188 стран). Такой же показатель у Южной Кореи и Франции. Четвертое место разделили Дания, Италия, Испания, Финляндия и Швеция.
Тем временем Россия занимает 47-ое место в индексе с безвизовым доступом в 119 стран мира, Молдова - 46-е место (122 страны), Беларусь - 68-е (77 стран).
Индекс паспортов компании Henley & Partners, ранее известный как Индекс визовых ограничений, представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Индекс издается с 2006 года в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), которая поддерживает самую большую в мире базу туристической информации.
Ранее сообщалось, что паспорт Украины занял 24-е место в рейтинге Global Passport Power Rank 2018.
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Источник: korrespondent.net
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