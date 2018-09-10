В Житомире школьник выпрыгнул из окна квартиры на шестом этаже

В Житомире из окна многоэтажного жилого дома выпрыгнул 17-летний подросток. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко во вторник, 9 октября.

"В Житомире 17-летний юноша выпрыгнул из окна квартиры на 6 этаже. С тяжелыми травмами его госпитализировали. Разбираемся в причинах", – написал он.

В свою очередь Житомир.инфо уточняет со ссылкой на полицию, что инцидент произошел на улице Старочудновской.

"Сейчас парень, 11-классник, в больнице с тяжелыми травмами. ЧП произошло на улице Старочудновская", – рассказали в полиции.

Напомним, 1 октября в Украине покончили жизнь самоубийством трое детей – они прыгнули из многоэтажных домов.

На следующий день в Мариуполе две девочки-подростка прыгнули с крыши многоэтажки. Обе оставили предсмертные записки, в которых написали, что устали и не доживут до 20 лет.

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Источник: korrespondent.net