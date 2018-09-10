В России заявили, что Сенцов продолжает голодать

Украинский режиссер Олег Сенцов, который отбывает наказание в российской колонии, не прекращал голодовку. Об этом во вторник, 9 октября, сообщил уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак, передает ТАСС.

"Официально вам заявляю, никакого официального заявления о прекращении голодовки от Сенцова не поступало... Он… так и голодает", - сказал Сак.

Он добавил, что состояние Сенцова "относительно удовлетворительное". "В следующий раз я планирую его посетить в ноябре, раньше не поеду", - отметил Сак.

Напомним, Сенцов заявил о прекращении голодовки с 6 октября - спустя 145 дней послее ее начала. Его адвокат опубликовал письмо с заявлением украинца по данному решению.