ГПСУ усилила охрану границы из-за взрывов в Ичне

В связи с чрезвычайной ситуацией на территории 6-го арсенала Минобороны под Ичней в Черниговской области на госгранице усилены меры безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы во вторник, 9 октября.

"На государственной границе усилены меры безопасности. Увеличен состав смен пограничных нарядов в пунктах пропуска на данном направлении, при этом задействованы кинологи со служебными собаками натренированными на поиск оружия и боеприпасов. Тщательно осуществляется работа по осмотру в отношении транспортных средств, следующих через государственную границу. Также увеличено количество пограничных нарядов на "зеленой" участке границы", - говорится в сообщении.

Указано, что Госпогранслужба создала ситуационные группы, которые тесно взаимодействуют со всеми соответствующими ведомствами и органами местной власти. В готовность к действиям приведены резервы ведомства, в том числе техника, которая может быть задействована в случае необходимости, добавили пограничники.

Как сообщалось, взрывы на территории 6 арсенала в Ичне начались в ночь на 9 октября. На месте уже находится начальник Генштаба. Осуществляется эвакуация людей. Развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия.

В Генштабе заявили о четырех подрывах на складах, в результате чего начались пожары с последующей детонацией.

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Источник: korrespondent.net