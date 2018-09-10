Глава КНДР пригласил Папу Римского в Пхеньян

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригласил Папу Римского Франциска посетить столицу КНДР Пхеньян. Об этом во вторник, 9 октября, сообщает Reuters.

В частности, указано, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин передаст приглашение Папе Римскому в ходе предстоящей встречи на следующей неделе.

"Ким Чен Ын пригласил Папу Франциска посетить Пхеньян, чтобы подчеркнуть мирные усилия на Корейском полуострове", - говорится в сообщении.

Известно, что КНДР и Ватикан на данный момент не имеют официальных дипломатических отношений.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявив по итогам, что поездка была "хорошей".

Также президент США Дональд Трамп уже объявлял: его встреча с Ким Чен Ыном пройдет "в очень скором времени".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net