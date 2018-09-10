На Приазовье прошли учения с участием авиации

По приказу командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева на Приазовье во вторник, 9 октября, провели масштабные военные учения по отражению высадки морского десанта противника на побережье. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.



В ходе учений свои навыки совершенствовали летчики тактической и армейской авиации, личный состав отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины, воины-артиллеристы, бойцы полка Нацгвардии, танкисты, которые действуют в составе резерва, и военнослужащие инженерного подразделения отряда минных заградителей.

"Авиация, артиллерия и танки последовательно уничтожали десант противника при подходе к берегу и при попытках высадиться. В дальнейшем подразделения Национальной гвардии и танкового резерва вытеснили в море противника, который пытался закрепиться на морском побережье", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что участники военных учений действовали слаженно и подтвердили, что способны выполнять задачи по назначению.

Напомним, 8 октября в Украине начались многонациональные авиационные учения Чистое небо-2018.

Ранее во Львовской области завершились международные учения Светлая Лавина-2018.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net