В Лос-Анджелесе зафиксирована вспышка тифа

В американском городе Лос-Анджелес произошла вспышка тифа – бактериального заболевания, распространяемого вшами и блохами.Об этом сообщает Голос Америки во вторник, 9 октября.

По данным окружного департамента здравоохранения, уже зарегистрировано 57 случаев тифа.

"Департамент объявил о расследовании вспышки тифа в центральной части Лос-Анджелеса, отметив, что его сотрудники работают с городскими властями для принятия мер экологической безопасности для предотвращения распространения заболевания", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в июле-сентябре в Лос-Анджелесе было зарегистрировано девять случаев тифа. В шести случаях заболевшие были бездомными.

Ранее в Запорожской области у восьми человек обнаружили лихорадку Западного Нила, которые проживают в разных местах.

А в одном из сел Саратского района Одесской области зафиксировали вспышку сибирской язвы. По предварительным данным, источником заболевания стала домашняя корова, тушу которой обрабатывали пять человек.

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Источник: korrespondent.net