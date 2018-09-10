Полтора миллиона украинцев получали завышенную субсидию

В Министерстве социальной политики подсчитали, что в прошлом году около полутора миллиона граждан получали завышенную субсидию на услуги жилищно-коммунальных хозяйств. Об этом во вторник, 9 октября, во время экспертной дискуссии сообщил директор директората семьи и социальной поддержки населення Министерства социальной политики Виталий Музыченко, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Всего, по его словам, в течение отопительного периода в прошлом году количество получателей субсидий составляло около 6,9 млн домохозяйств.

"Это максимальная численность, которую мы фиксировали", - сообщил Музыченко.

Он также напомнил, что в мае этого года был создан Единый государственный реестр получателей субсидий, который позволил выявить завышенную количество получателей субсидий.

"Было выявлено, что возникла такая ситуация, когда отдельные граждане получали субсидию в отдельных населенных пунктах и сдавали в наем жилье уже с оформленной субсидией... Фактически один миллион домохозяйств - это те домохозяйства, которые включали в себя граждан, которые совершенно трудоспособного возраста и имеют или меньше прожиточного минимума доходы, или доходы вообще отсутствуют. Это примерно полтора миллиона граждан", - добавил Музыченко.

Напомним, ранее в Минсоцполитики сообщали, что за первое полугодие 2018 года украинцам насчитали пять млрд "лишних" субсидий.

Ранее стало известно, что денежный перевод из-за рубежа, который превышает 50 тысяч гривен, будет учитываться при расчете размера субсидии. В Минсоцполитики отметили, что денежный перевод будет трактоваться органами социальной защиты населения как доход.

Кроме того, без субсидий могут остаться семьи, которые находятся за границей более двух месяцев, но не уплачивают единый социальный взнос.

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Источник: korrespondent.net