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09. 10. 2018

В Ивано-Франковске погиб строитель, упав с недостроя

В Ивано-Франковске на строительстве погиб человек. Об этом заявил старший инспектор по особым поручениям патрульной полиции Ивано-Франковской области Святослав Федорчак, передает во вторник, 9 октября, местное издание 0342.ua.

"Это произошло утром 1 октября по адресу ул. Высочана, 18. Там идет строительство многоквартирного дома. Рабочий упал вниз и погиб. Мужчине было около 45 лет", - рассказал изданию пресс-секретарь Управления патрульной полиции в области Николай Гурак.

Cмотрите фотогалерею: В Ивано-Франковске погиб строитель, упав с недостроя

Сейчас делом занимаются следователи из областного управления Нацполиции.

Ранее во время строительных работ в курортном городке Приморское Килийского района произошел несчастный случай, в результате которого трагически погиб 46-летний рабочий.

Перед этим в городе Каменец-Подольский на прохожего обрушилась железобетонная плита.

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Источник: korrespondent.net

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