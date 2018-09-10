В Польше разбили надгробия на кладбище советских солдат

В Польше в городе Еленя-Гура в Нижнесилезском воеводстве на юго-западе страны осквернили кладбище советских солдат. Об этом во вторник, 9 октября, сообщает РИА Новости.

"Я сегодня узнал, что на кладбище, где похоронены советские солдаты, которые погибли во время боев за Польшу, разбиты надгробия", - рассказал Ежи Тыц, руководитель общественной организации Курск, занимающейся восстановлением советских мемориалов.

При этом сообщается, что всего было разрушено более 20 надгробий.

Ранее в Краматорске повалили постамент с бюстом актера Леонида Быкова.

Также сообщалось, что в Ужгороде неизвестные разрушили надгробные плиты на территории одного из кладбищ областного центра.

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Источник: korrespondent.net